La prise d’Avdeïevka interroge sur l’état de l’armée ukrainienne, selon un homme politique français

L’armée russe a libéré la ville d’Avdeïevka, située dans la république populaire de Donetsk. Cette nouvelle victoire de Moscou pourrait bien décider du sort du... 19.02.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/13/1065156080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96457243581e6ccfdef226a701faab73.jpg

La prise d’Avdeïevka interroge sur l’état de l’armée ukrainienne, selon un homme politique français L’armée russe a libéré la ville d’Avdeïevka, située dans la république populaire de Donetsk. Cette nouvelle victoire de Moscou pourrait bien décider du sort du conflit en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, François Asselineau, président du parti politique français UPR, a analysé les éventuelles retombées de cette prise clé pour Moscou.

"La question qui se pose maintenant est de savoir si c'est simplement une ville qui a été prise sur la ligne de front, qui ne bouge plus depuis des mois, ou bien si ça préfigure, comme certains analystes le pensent, un effondrement possible de l'ensemble de la ligne de front au détriment de l'Ukraine", a déclaré l’homme politique.Retrouvez également dans ce numéro:- Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite, sur le bilan de la récente réunion des ministres de l’Alliance des États du Sahel de Ouagadougou- Sylvain Takoué, écrivain ivoirien en exil au Mali, directeur général du Prix international Vladimir Poutine, président du mouvement politique souverainiste ivoirien RUREN-CI (Rupture et renouveau en Côte d’Ivoire) sur les 10 ans du coup d’État en Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

