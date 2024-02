https://fr.sputniknews.africa/20240218/la-cedeao-ouverte-aux-cooperations-y-compris-avec-la-russie--1065133829.html

La CEDEAO ouverte aux coopérations, y compris avec la Russie

Malgré un contexte géopolitique tendu, la CEDEAO continue de chercher des opportunités de partenariat et peut travailler la main dans la main avec la Russie, a... 18.02.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/01/1063882371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_993bc7bf12fd1a824d7b556dabfb828e.jpg

Moscou et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) peuvent tout à fait travailler ensemble et chercher des domaines de collaborations, a déclaré Sputnik Omar Alieu Touray, président de la commission de l’organisation.Crise sahélienneEn janvier, le Burkina Faso, le Niger et le Mali avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO. Les trois pays entendent désormais privilégier une entente commune au sein de l’Alliance des États du Sahel. Un cheminement notamment issu des menaces d’intervention de la CEDEAO au Niger après les récents changements politiques.La Russie a plusieurs fois déclaré suivre de près la situation. Moscou espère que les problèmes apparus entre les pays membres de la CEDEAO "pourront être résolus sur la base d'un dialogue égal et mutuellement respectueux", avait récemment déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.

2024

