Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quitteront définitivement la Cédéao le 29 janvier 2025

Cette date a été indiquée à Sputnik par le président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 18.02.2024, Sputnik Afrique

"Selon l'accord, ils disposent exactement d'un an. Le 29 janvier 2025 est la date où le retrait de la Cédéao entrera en vigueur, à moins que les trois pays ne retirent leur préavis durant cette période", a déclaré Dr Omar Alieu Touray en marge du sommet de l'UA. Selon lui, l'organisation est prête au dialogue avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. "La séparation affecte toutes les parties. Être unis donne plus de force qu’être séparés. Par conséquent, nous avons tous intérêt à être ensemble", a indiqué Dr Omar Alieu Touray.

