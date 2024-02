https://fr.sputniknews.africa/20240217/manifestants-civils-abattus-a-kiev-en-2014-des-mercenaires-et-la-cia-impliques-1065124147.html

Manifestants civils abattus à Kiev en 2014: des mercenaires et la CIA impliqués?

Manifestants civils abattus à Kiev en 2014: des mercenaires et la CIA impliqués?

17.02.2024

Kiev s'est servi des victimes du Maïdan de 2014, célébrées comme les "Héros de la Centurie céleste", alors qu’on "leur a tiré une balle dans le dos. Ils ont massacrés par leurs propres dirigeants", a déclaré à Sputnik le journaliste finlandais Janus Putkonen, qui se trouvait à Kiev au moment des faits."Très utile" pour les premières opérations ukrainiennes entre 2014 et 2016, le mythe des Héros de la Centurie céleste est devenu un fardeau lorsque les familles des victimes et les policiers blâmés ont commencé à poser des questions. Kiev et l'Occident qui "ne voulaient pas en parler" ont finalement mis la poussière sous le tapis.La police impassibleLa version des autorités était d'autant plus fragile, que la police anti-émeute, la célèbre unité spéciale Berkut, avait reçu l'ordre de ne pas intervenir contre les manifestants, rappelle M.Putkonen.Un témoignage qui fait écho aux récents propos de Vladimir Poutine, qui avait récemment révélait que Moscou, Kiev et Washington avaient passé un accord pour éviter l'escalade lors des manifestations. Le Président ukrainien Viktor Ianoukovytch devait tenir la police et les forces armées, alors que les États-Unis devaient calmer l'opposition pour éviter le coup d'État et parvenir à une transition pacifique. Mais une seule partie à respecter l'accord, avait souligné le Président russe dans son entretien avec Tucker Carlson.Les États-Unis à la manœuvreLes braises de l'Euromaïdan ont par ailleurs été attisées par les États-Unis, dans le but de déboucher sur une nouvelle "révolution de couleur" en Europe de l'Est, souligne Janus Putkonen.Une activité qui tranche avec le silence qui a entouré les manifestations anti-Maïdan d'avril 2014, auxquelles le journaliste a pu assister. Les grands médias occidentaux ont baissé le rideau après le coup d'État contre le Président démocratiquement élu, Viktor Ianoukovytch, alors même que de nombreux Ukrainiens protestaient contre ce coup de force.Événements du MaïdanLe 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien a annoncé suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. En réponse, l'opposition a bloqué les travaux du parlement et un rassemblement de longue durée a commencé sur la place de l'Indépendance (Maïdan Nezalejnosti, en ukrainien), au centre de Kiev. Au cours de la confrontation de trois mois, appelée "Euromaidan", des nationalistes agressifs se sont emparés d'un certain nombre de bâtiments administratifs dans l'ouest du pays. Ils ont érigé une ville de tentes au centre de Kiev et créé des détachements armés qui sont entrés en confrontation ouverte avec les forces de l'ordre.Le point culminant du conflit a été la fusillade de personnes non identifiées dans la rue Institutskaya le 20 février 2014. Selon les données officielles, 53 personnes sont mortes par balle. Au total, plus de 100 personnes ont été tuées, et des centaines d’autres blessées lors des affrontements à Kiev du 18 au 20 février. Parmi les personnes tuées par balle figuraient des manifestants et des membres de l'unité spéciale de la police Berkut.

