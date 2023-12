https://fr.sputniknews.africa/20231225/loccident-bascule-la-situation-en-serbie-a-laide-des-techniques-du-coup-detat-de-maidan-1064294136.html

L’Occident "bascule la situation en Serbie" à l’aide des "techniques du coup d'État de Maïdan"

L’Occident "bascule la situation en Serbie" à l’aide des "techniques du coup d'État de Maïdan"

"L’Occident collectif" essaie de renverser le pouvoir légitime en Serbie en recourant aux techniques des révolutions oranges, selon la porte-parole de la... 25.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-25T12:14+0100

2023-12-25T12:14+0100

2023-12-25T12:14+0100

international

serbie

moscou

maria zakharova

élections législatives

manifestation

aleksandar vucic

occident

tentative de coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1e/1054119066_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e038b159a47c73c5906debf3062b7f4.jpg

Des manifestations à Belgrade contestant les résultats des récentes législatives, ont été organisées par l’"Occident collectif" qui cherche à discréditer les élections et à saper la situation politique en Serbie, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères citée par les médias. Selon elle, "le strict respect de la lettre et de l'esprit de la Constitution, le respect du choix du peuple serbe qui a voté pour les intérêts nationaux de son pays", doivent être la seule réaction possible à ces démarches. Le 24 décembre, des représentants du bloc d'opposition "La Serbie contre la violence" ont tenté de prendre d'assaut la mairie de Belgrade. Les manifestants ont arraché les portes, brisé les fenêtres et détruit les caméras de sécurité. Le Président serbe Aleksandar Vucic a déclaré lors d'un discours à la nation, que la tentative d’attaque de la mairie par des membres de l'opposition pro-occidentale visait à porter atteinte à la souveraineté du pays. Selon les résultats du scrutin du 17 décembre, la victoire a été remportée par le Parti progressiste serbe (SNS) présidée par l'actuel dirigeant de Serbie.

serbie

moscou

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, serbie, moscou, maria zakharova, élections législatives, manifestation, aleksandar vucic, occident, tentative de coup d'etat