Le Mozambique débutera la production massive d'hydrogène d'ici à 2030

Le gouvernement mozambicain s'est fixé pour objectif de positionner le pays comme un producteur majeur d'hydrogène en Afrique australe d'ici à 2030 dans le... 17.02.2024, Sputnik Afrique

"Le Mozambique a un grand potentiel pour développer une industrie de l'hydrogène grâce à ses ressources abondantes. Le pays dispose de ressources hydroélectriques, en gaz naturel, en énergie solaire et éolienne abondantes, qui peuvent soutenir la production de tous types d'hydrogène, et en particulier d'hydrogène vert", selon la radio étatique.En 2024, le Mozambique va définir des objectifs de production et de consommation d'hydrogène, ainsi que les mesures nécessaires pour réaliser ces objectifs, y compris le développement d'infrastructures en hydrogène, a indiqué la radio."Le Mozambique travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux pour achever la phase de développement de ses installations de production et de stockage, et de ses réseaux de transport", selon ce reportage.

Algérie Presse Service (APS)

