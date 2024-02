https://fr.sputniknews.africa/20240217/la-prise-davdeievka-est-une-victoire-majeure-de-poutine-selon-fox-news-1065125452.html

La prise d'Avdeïevka est "une victoire majeure" de Poutine, selon Fox News

La prise d'Avdeïevka est "une victoire majeure" de Poutine, selon Fox News

L'une des chaînes TV les plus influentes aux États-Unis a qualifié la libération d'Avdeïevka par l'armée russe d'un tournant important dans l'évolution du... 17.02.2024, Sputnik Afrique

Le départ des troupes ukrainiennes d'Avdeïevka, dans l'est du pays, est "une victoire majeure" de Vladimir Poutine qui "marque un tournant dans le conflit ukrainien aux yeux du monde entier", a déclaré la chaîne de télévision américaine Fox News.Selon le média, l'une des plus populaires aux États-Unis, le retrait de l'armée de Kiev d'Avdeïevka, ville clé du champ de bataille, "pourrait ouvrir la voie à une avancée russe à l'approche du deuxième anniversaire de l'opération militaire spéciale de Moscou.D'après Fox News, cela "renforcera le moral de la Russie" à la veille de l'élection présidentielle russe prévue pour mars.L'armée ukrainienne quitte AvdeïevkaLe commandant en chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrsky a annoncé sa décision de retirer les troupes d'Avdeïevka et de passer aux opérations défensives dans la nuit du 16 au 17 février. Le Président Zelensky avait confirmé ce retrait ce samedi 17 février, l'expliquant par la nécessité de préserver les vies des soldats.L'armée ukrainienne avait précédemment estimé que sa situation à Avdeïevka était était pire qu'à Artiomovsk (Bakhmout) en 2023. L'Ukraine avait cédé Artiomovsk en mai 2023, à l'issue d'une opération commandée entre autres par Syrsky.

