L'Ukraine retire ses troupes d'Avdeïevka

L'armée ukrainienne a abandonné samedi cette ville dans la région de Donetsk. Il s'agit de la première grande décision du nouveau commandant en chef des armées... 17.02.2024, Sputnik Afrique

"Conformément à l'ordre reçu, (nous nous) sommes retirés d'Avdiïvka pour aller sur des positions préparées d'avance", a annoncé le général ukrainien Oleksandre Tarnavsky, qui commande cette zone, dans un message publié sur le réseau social Telegram la nuit de vendredi à samedi.Il s'agit d'une première grande décision du nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky après sa nomination à ce poste le 8 février. Vendredi, la Maison-Blanche a indiqué que l'armée ukrainienne serait bientôt en manque de munitions et d'autres ressources essentielles, et a également qualifié la perte imminente d'Avdeïevka de signe avant-coureur de nouvelles défaites, inévitables sans aide américaine. * Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

