https://fr.sputniknews.africa/20240216/euromaidan-en-ukraine-un-coup-detat-fomente-par-les-etats-unis-avec-des-allies-tres-douteux-1065111967.html

Euromaïdan en Ukraine: "un coup d'État fomenté par les États-Unis" "avec des alliés très douteux"

Euromaïdan en Ukraine: "un coup d'État fomenté par les États-Unis" "avec des alliés très douteux"

Le 18 février 2014, le destin de l’Ukraine a basculé. Les manifestations connues sous le nom d'Euromaïdan qui secouaient Kiev depuis novembre 2013 sont entrées... 16.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-16T17:13+0100

2024-02-16T17:13+0100

2024-02-16T17:13+0100

zone de contact

podcasts

ukraine

euromaïdan

coup d'etat

états-unis

otan

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/10/1065111544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ba1e254df4c43d5bd7100d93f9e7ba.jpg

Euromaïdan en Ukraine: «un coup d'État fomenté par les États-Unis» «avec des alliés très douteux» Le 18 février 2014, le destin de l’Ukraine a basculé. Les manifestations connues sous le nom d'Euromaïdan qui secouaient Kiev depuis novembre 2013 sont entrées dans leur phase terminale pour déboucher sur un coup d’ État. Au micro de Sputnik Afrique, l’homme politique français Florian Philippot est revenu sur cette date.

"C'est un coup d'État fomenté par les États-Unis", déclare Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes, sur l'Euromaïdan en Ukraine. "Ils l'ont organisé sur place, y compris en ayant des alliés très douteux, des bataillons néonazis"."Malheureusement, on est là typiquement dans le double standard, dans le deux poids deux mesures où il y a des morts qui intéressent les pays occidentaux de la sphère Otan et des morts qui ne les intéressent pas, des morts qui sont visibles et des morts qui ne le sont pas, selon les intérêts à un instant donné de l'état profond américain des États-Unis. Voilà donc en réalité, vous savez, les bombardements dans le Donbass, les morts dans le Donbass à partir de 2014, en France, on n'en a jamais parlé", réagit M.Philippot.Retrouvez également dans ce numéro:- Simbarashe Mumbengegwi, ancien chef de la diplomatie zimbabwéenne, et Alex Mashilo, membre du Comité central du parti Communiste sud-africain, sur le forum Pour la liberté des nations.- Jean-René Ndouma, économiste camerounais, sur le Nigeria qui apprécie l’initiative de la Russie de favoriser les paiements en monnaies numériques.- Isssoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant nigérien en finances publiques et analyste socio-économique, sur la création d’une monnaie commune aux pays de l’AES pronée par le chef de la Transition du Niger, le général Tiani.- Amzat Boukari-Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d’origine béninoise et martiniquaise, sur la situation actuelle au Sénégal.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- La Banque africaine de développement fournira des engrais et des semences au Burkina Faso.- Le Zimbabwe veut arrimer sa monnaie à l’or.- Le Kremlin qui réfute les projets de lancement dans l’espace d’armes nucléaires.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

ukraine

états-unis

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, ukraine, euromaïdan, coup d'etat, états-unis, otan, occident, аудио