"Ces pays se sont sentis abandonnés": ce qu’implique la sortie des États de l’AES de la CEDEAO

«Ces pays se sont sentis abandonnés»: ce qu’implique la sortie des États de l’AES de la CEDEAO Fin janvier, les trois pays de l’Alliance des États du Sahel ont décidé de quitter simultanément et «sans délai» la CEDEAO après avoir été suspendus de l’organisation. L’économiste et gestionnaire financier malien Modibo Mao Makalou répond aux interrogations pesant ce basculement politique, économique et social.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien commente la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, les difficultés et les perspectives qui désormais se présentent à eux."Ces trois États ont plus de points communs que de différences parce que les économies sont similaires. Les défis sociaux et sécuritaires sont les mêmes aussi", indique M.Makalou évoquant la création de l’Alliance des États du Sahel."Les opérateurs économiques maliens sont les principaux clients du port de Dakar. Donc, il y aura des impacts de part et d'autre parce que cela peut engendrer des coûts, parce que si on ne doit pas passer par les ports habituels, il faut des alternatives, il faut d’autres scenarii", précise-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Deezer - Pocket Casts - Afripods - Podcast Addict - Apple Podcasts► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

