https://fr.sputniknews.africa/20240216/les-ministres-de-lalliance-des-etats-du-sahel-se-reunissent-en-vue-de-creer-une-confederation-1065097856.html

Les ministres de l’Alliance des États du Sahel se réunissent en vue de créer une confédération

Les ministres de l’Alliance des États du Sahel se réunissent en vue de créer une confédération

Des ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger, regroupés au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), se sont réunis jeudi à Ouagadougou au Burkina en... 16.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-16T08:27+0100

2024-02-16T08:27+0100

2024-02-16T08:27+0100

burkina faso

mali

niger

alliance des états du sahel

réunion

sahel

afrique

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/10/1065097687_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_8bacb93bf5616d68417152e346270a16.jpg

Le général a relevé que ce qui lie et continue de lier les pays et les peuples de l'AES est plus fort que les frontières administratives tracées par le colon. " Cela, nous pouvons en être fiers. (…). Depuis la signature de la Charte instituant l'AES, plusieurs étapes ont été franchies et une certaine dynamique de structuration de notre alliance est enclenchée au niveau sectoriel", a-t-il dit.Début décembre à Bamako, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger avaient envisagé la création d'une confédération des trois pays, avec l'ambition d'aller ensuite encore plus loin avec une fédération.Dimanche, le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'Etat du Niger, le général Abdourahamane Tiani, avait évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une "étape de sortie" de la "colonisation".Cette rencontre de Ouagadougou tient quelques semaines après le retrait sans délai de ces pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao).Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, chef de délégation à cette réunion, a noté plusieurs avancées depuis la création de l'AES, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, grâce à la mutualisation des ressources et des efforts." Nos braves populations, unies et dignes face à l'adversité, ont su transformer les difficultés en opportunités, notamment en renforçant spontanément leur intégration dans la pure tradition panafricaine. (…). L'AES est et demeurera une alliance d'Etats unis pour une ambition commune, une émancipation de l'Afrique ", souligne-t-il avant d'affirmer l'engagement du Mali de faire de l'AES, un modèle d'intégration multi-disciplinaire réussi.

burkina faso

mali

niger

sahel

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, mali, niger, alliance des états du sahel, réunion, sahel, afrique, afrique subsaharienne