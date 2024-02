https://fr.sputniknews.africa/20240215/les-participants-au-forum-anticolonial-a-moscou-proposent-de-lancer-un-mouvement-mondial-1065094674.html

Les participants au forum anticolonial à Moscou proposent de lancer un mouvement mondial

Les participants au forum anticolonial à Moscou proposent de lancer un mouvement mondial

Cette annonce a été faite par l’ex-Président russe Dmitri Medvedev au forum des partisans de la lutte contre les pratiques néocoloniales, baptisé "Pour la... 15.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-15T18:45+0100

2024-02-15T18:45+0100

2024-02-15T18:45+0100

moscou

néo-colonialisme

colonialisme

dmitri medvedev

forum

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0f/1065094496_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_2aaa710208fdf21a9ab943836a78337a.jpg

Selon lui, des partis politiques, des structures publiques, des experts et des représentants d'entreprises pourraient prendre part à ce mouvement qui contribuerait au développement des relations internationales.Utiliser l’expertise des pays africainsLe haut responsable a suggéré que le forum utilise les propositions des partenaires africains car leurs objectifs se marient avec ceux du forum.Ce dernier travaille depuis un an et a attiré de nombreux sympathisants qui connaissent très bien ce que sont les "pratiques modernes d'asservissement et de néocolonialisme", a noté M.Medvedev.Première édition du Forum "Pour la liberté des nations"Le Forum se tient à Moscou du 15 au 17 février et réunit 200 personnes de 50 pays, dont ceux de l'Otan.Les délégations d'Afrique, d'Asie, de la CEI, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Europe sont arrivées pour participer à cet événement.La lutte contre l'ingérence dans les affaires souveraines des États et contre les pratiques néocoloniales destructrices, ainsi que l'indépendance dans les domaines politique, financier, économique, informationnel et autres seront au cœur des discussions.

moscou

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

moscou, néo-colonialisme, colonialisme, dmitri medvedev, forum, afrique