https://fr.sputniknews.africa/20240214/loccident-na-jamais-reconnu-sa-culpabilite-historique-pour-les-siecles-de-colonialisme-1065071067.html

L'Occident "n'a jamais reconnu sa culpabilité historique pour les siècles de colonialisme"

L'Occident "n'a jamais reconnu sa culpabilité historique pour les siècles de colonialisme"

C'est ce qu'a estimé le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'Onu Vassili Nebenzia lors de débats consacrés au changement climatique... 14.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-14T08:53+0100

2024-02-14T08:53+0100

2024-02-14T08:53+0100

occident

vassili nebenzia

onu

russie

colonialisme

néo-colonialisme

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103979/68/1039796868_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_d8a8d81e298f3a35eea2e19351b1f848.jpg

De plus, l'Occident continue d'exercer son influence via ses pratiques nécoloniales. Elles sont "une cause des difficultés économiques et sociales des pays en développement".Les métropoles ont aussi continué à pomper les ressources de leurs anciennes colonies, poursuit-il. Et d'accuser les pays de l'Occident de se livrer au chantage politique, d'imposer leur vision de développement, d'exploiter les ressources naturelles des pays en développement.Il a aussi rappelé les cas d'agression militaire directe contre les États souverains récalcitrants comme la Yougoslavie, la Libye, l'Afghanistan, l'Irak ou encore la Syrie.

occident

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, vassili nebenzia, onu, russie, colonialisme, néo-colonialisme, afrique