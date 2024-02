https://fr.sputniknews.africa/20240214/plus-de-9000-tonnes-de-semences-et-de-36000-tonnes-dengrais-seront-fournies-au-burkina-faso-1065078012.html

Plus de 9.000 tonnes de semences et de 36.000 tonnes d'engrais seront fournies au Burkina Faso

Cette somme a été octroyée par la Banque africaine de développement (BAD). Le Projet d’urgence pour le renforcement de la production alimentaire au Burkina... 14.02.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0e/1065077819_0:120:3212:1927_1920x0_80_0_0_da8773c7f68a0e2dccb7bb182b5163ab.jpg

L'initiative a pour objectif de notamment booster les productions de riz, de maïs, de soja, de blé, de niébé et de sorgho. Et ce, pour renforcer la sécurité alimentaire burkinabè face aux retombées du conflit en Ukraine. 99% de son coût global est assuré par le Groupe de la BAD.Le PURPA-BF entre dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence.Le projet prévoit de fournir de près de 9.000 tonnes de semences certifiées de variétés adaptées au climat et de 36.000 tonnes d'engrais. Environ 330.000 producteurs, dont plus de la moitié sont des femmes, des déplacés internes et des jeunes seront concernés.Cela devrait augmenter la production nationale de riz de 430.000 tonnes et à celle de maïs de 707.000 tonnes.

