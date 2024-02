https://fr.sputniknews.africa/20240214/les-chercheurs-russes-sont-sur-le-point-de-creer-des-vaccins-contre-le-cancer-assure-poutine-1065081187.html

Les chercheurs russes sont sur le point de créer des vaccins contre le cancer, assure Poutine

Les chercheurs russes sont sur le point de créer des vaccins contre le cancer, assure Poutine

Cette annonce a été faite par le chef du Kremlin au cours de son intervention à la séance plénière du Forum des technologies du futur. 14.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-14T19:40+0100

2024-02-14T19:40+0100

2024-02-14T19:40+0100

russie

traitement

cancer

vaccin

médecine

prévention

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0e/1064110759_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_73b281014bc081bcc08ba49cd8cd058b.jpg

Le chef de l'État a précisé qu'en Russie plus de la moitié des cas de cancer sont aujourd’hui détectés à un stade précoce, lorsque le pronostic est le plus favorable.En 2023, plus de 90 millions de personnes ont fait un bilan de santé et des examens de prévention dans le pays, a-t-il ajouté.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, traitement, cancer, vaccin, médecine, prévention