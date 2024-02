https://fr.sputniknews.africa/20240213/linsecurite-en-afrique-est-alimentee-par-des-puissances-etrangeres-qui-convoitent-ses-ressources-1065062812.html

L’insécurité en Afrique est alimentée par des puissances étrangères qui convoitent ses ressources

L’insécurité en Afrique est alimentée par des puissances étrangères qui convoitent ses ressources

La menace terroriste touche souvent des zones riches en ressources naturelles et ce n’est pas un hasard, estime Birahim Soumaré, analyste malien en questions... 13.02.2024, Sputnik Afrique

Derrière ce phénomène se cache "l'appétit de certaines puissances moyennes ou grandes" qui entretiennent "certains groupes violents extrémistes" pour tirer bénéfice des richesses présentes dans ces zones, explique l’ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois Présidents de la République du Mali.Dans les régions possédant des ressources, "on voit souvent la prolifération de groupes violents qui s'y installent, comme pour permettre ensuite à des puissances étrangères, soit par leurs sociétés, par leurs trusts ou par les grandes entreprises, de pouvoir venir s'installer et exploiter cela sans que les populations puissent en bénéficier", dit-il.Pour lui, il s’agit d’"une autre tactique de recolonisation qui se fait à partir de nos ressources".Effort commun pour lutter contre les foyers d’instabilitéPour lutter de manière efficace contre la menace terroriste, il est important de rassembler les efforts, insiste l’expert.Il rappelle que l'Alliance des États du Sahel est venue pour"répondre à ce défi" et que les succès ont été au rendez-vous avec notamment la reprise de Kidal.Partenariats stratégiquesDans le même temps, les pays africains concernés par les mouvements extrémistes se tournent vers une assistance extérieure, notamment celle de la Russie qui apporte son expertise et fournit du matériel.Par ailleurs, Birahim Soumaré indique que les membres de l’Alliance du Sahel sont ouverts à une coopération militaire avec d’autres pays, comme la Turquie ou l’Iran.Sources de la menace terroristeLe phénomène du terrorisme est "extrêmement complexe" et a des origines "multiples", poursuit M.Soumaré.M.Soumaré souligne que "ce n'est pas spécifique à une religion et ce n'est pas spécifique à une ethnie".Face à des discours teintés d’intolérance, la prévention est très importante. Celle-ci doit passer par l’"équilibrage des relations économiques", ainsi que par "une participation plus démocratique, plus décentralisée dans la gestion du pouvoir", ajoute l’expert.

