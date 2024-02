https://fr.sputniknews.africa/20240213/les-radios-africaines-sont-efficaces-pour-contrer-le-narratif-occidental-pour-un-journaliste-malien-1065066489.html

Les radios africaines sont efficaces pour contrer le narratif occidental, selon un expert malien

Le 13 février, nous fêtons la Journée mondiale de la radio, média qui reste encore aujourd’hui le plus utilisé en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, un... 13.02.2024, Sputnik Afrique

Les radios africaines sont efficaces pour contrer le narratif occidental, pour un journaliste malien Le 13 février, nous fêtons la Journée mondiale de la radio, média qui reste encore aujourd’hui le plus utilisé en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, un journaliste radio malien revient sur l’importance du transistor sur le continent africain aujourd’hui.

"Les radios ont un rôle important de sensibilisation, d’information et de divertissement auprès des populations. Aujourd'hui, quand on regarde dans le paysage médiatique au Mali, elle est très riche, parce que la radio est facile à capter. C'est facile à suivre et ouvert à tout le monde. Toutes les couches peuvent écouter la radio sans difficultés majeures", déclare Seydou Oumar Traoré, journaliste de la radio malienne Baoulé FM, spécialiste des questions de sécurité et de défense.Retrouvez également dans cette émission:- Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois Présidents de la République du Mali, sur la Journée internationale pour la prévention de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme.- Willy Kak, journaliste sportif camerounais, sur le bilan de la Coupe d’Afrique des Nations de footballLes sujets suivants seront traités dans notre revue de presse:- L’Occident pourrait accentuer sa mainmise sur Kiev avec la création d’un poste d’envoyé spécial pour l’Ukraine.- Le Premier ministre burkinabè rassure les entreprises après la sortie de la Cédéao.- L’Afrique du Sud qui envisage de modifier sa politique de visa pour stimuler son économie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

