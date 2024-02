https://fr.sputniknews.africa/20240212/toute-violation-des-frontieres-par-israel-mettra-en-peril-le-traite-de-paix-avec-legypte-1065050927.html

Toute violation des frontières par Israël "mettra en péril le traité de paix avec l'Égypte"

Toute violation des frontières par Israël "mettra en péril le traité de paix avec l'Égypte"

Les frappes et une éventuelle offensive de l'armée israéliennes contre Rafah risque de saper le traité de paix de 1979 entre l'Égypte et Israël, estime auprès... 12.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-12T20:48+0100

2024-02-12T20:48+0100

2024-02-12T20:48+0100

international

egypte

israël

bande de gaza

rafah

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/0c/1065050591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfd37d16561271aac3868903d5c822a9.jpg

Les opérations menées par Israël à proximité de la frontière égyptienne font monter la tension et présentent un danger pour le traité de paix de 1979, a déclaré à Sputnik Mohammed Rady, secrétaire de la Commission de la défense et de la sécurité de la Chambre des représentants égyptienne.Commentant l'envoi de renforts militaires égyptiens à la frontière, il a estimé que c'était "normal à la lumière des changements en cours".Et de noter qu'Israël s'était "toujours comporté de manière agressive et criminelle et qu'il ne se souciait donc pas particulièrement de l'opinion de la communauté internationale et du droit international".Opérations israéliennes à RafahTsahal avait précédemment déclaré avoir frappé des sites dans le quartier d'Al-Shabura, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé publique, au moins 67 personnes ont été tuées. De nombreux corps sont toujours ensevelis sous les décombres.Selon le Jerusalem Post, l'armée israélienne pourrait lancer une offensive sur Rafah où se trouveraient quatre bataillons du Hamas. Israël avait jusque-là évité d'envoyer des troupes terrestres à Rafah pour ne pas irriter l'Égypte.Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait confirmé le 11 février que Le Caire rejetait les déclarations des dirigeants israéliens concernant l'intention de Tsahal de lancer une opération militaire à Rafah. L'Égypte avait appelé à conjuguer les efforts internationaux et régionaux pour empêcher une attaque contre cette ville.

egypte

israël

bande de gaza

rafah

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, egypte, israël, bande de gaza, rafah