https://fr.sputniknews.africa/20240212/legypte-dement-vouloir-rompre-les-accords-de-paix-avec-israel-1065049391.html

L'Égypte dément vouloir rompre les accords de paix avec Israël

L'Égypte dément vouloir rompre les accords de paix avec Israël

Le Caire n'a pas l'intention de suspendre les accords de Camp David, contrairement à ce qu'avait affirmé Associated Press, a indiqué le ministre égyptien des... 12.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-12T19:01+0100

2024-02-12T19:01+0100

2024-02-12T19:01+0100

international

égypte

israël

conflit israélo-palestinien

gaza

bande de gaza

camp david

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/11/1059302558_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f315e4739d1219163f6b1c77693a3b88.jpg

Les informations des médias selon lesquelles l'Égypte aurait l'intention de suspendre les accords de Camp David avec Israël si l'armée israélienne lançait une opération militaire à Rafah sont erronées, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri.M.Choukri a noté que son pays continuait d’œuvrer pour la conclusion d’un accord entre Israël et le Hamas, qui permettrait de libérer les otages et d’acheminer plus d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.Le Caire n'en condamne pas moins les déplacements forcés des Palestiniens dans l'enclave et appelle à un cessez-le-feu immédiat, a-t-il ajouté.Le 11 février, l'agence Associated Press avait affirmé que Le Caire songeait à briser les accords de Camp David, signés en 1978 avec Israël, qui avaient normalisé les relations entre les deux pays après la guerre du Kippour.Une information lancée alors que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait annoncé une offensive sur Rafah, ville frontalière de l'Égypte. Cette annonce s'est concrétisée par des frappes aériennes dans la nuit du 11 février, qui ont fait "environ 100 morts" selon le ministère de la Santé du Hamas.

égypte

israël

gaza

bande de gaza

camp david

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, israël, conflit israélo-palestinien, gaza, bande de gaza, camp david