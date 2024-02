https://fr.sputniknews.africa/20240211/au-gabon-le-parlement-adopte-un-projet-de-loi-permettant-la-nomination-dun-ministre-de-la-defense-1065032174.html

Au Gabon, le Parlement adopte un projet de loi permettant la nomination d’un ministre de la Défense

Au Gabon, le Parlement adopte un projet de loi permettant la nomination d’un ministre de la Défense

Le Parlement gabonais a adopté un projet de loi retirant les fonctions de ministres de la Défense et de l'intérieur au Président de la Transition, ce qui... 11.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-11T20:43+0100

2024-02-11T20:43+0100

2024-02-11T20:50+0100

gabon

afrique subsaharienne

projet de loi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/11/1053966083_0:126:1200:801_1920x0_80_0_0_83491cf93fafa354db08f37016b12091.jpg

Un projet de loi portant révision de l’article 35 de la Charte de la Transition a été adopté par les députés et sénateurs de la Transition, avec 21 voix pour et une seule voix contre, dans le cadre d’une session extraordinaire. Ledit projet retire les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l’Intérieur au Président de la Transition. Le projet de loi avait été présenté par la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoue-Mintsa, conformément aux conclusions du Conseil des ministres du 7 février. Selon elle, ce projet de révision permettra au Président de la Transition, Brice Oligui Nguema, de se recentrer sur ses fonctions régaliennes de Président de la République et de chef de l’État. Le projet de loi sera désormais soumis à d’autres étapes du processus législatif en vue de sa promulgation en loi et de sa mise en œuvre effective.Un plan de la Transition avait été présenté au Gabon fin septembre, un mois après la prise du pouvoir par les militaires. Le nouveau Premier ministre avait précisé que cette feuille de route prévoyait des réformes politiques nécessaires pour assurer la transition du pouvoir.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gabon, afrique subsaharienne, projet de loi