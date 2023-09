https://fr.sputniknews.africa/20230928/au-gabon-le-premier-ministre-nomme-par-les-militaires-presente-un-plan-de-transition-1062421101.html

Au Gabon, le Premier ministre nommé par les militaires présente un plan de transition

Un mois après la prise de pouvoir par les militaires au Gabon, le nouveau Premier ministre gabonais a présenté une feuille de route pour opérer une transition... 28.09.2023, Sputnik Afrique

Le Premier ministre de la Transition gabonais, Raymond Ndong Sima, a présenté le 27 septembre la feuille de route qui lui avait été remise par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, annonce le site d’information gabonais GabonreviewSix objectifs à atteindreSelon M.Sima, la feuille de route comprend six objectifs assignés aux membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), au regard de la situation du pays:Adopter une nouvelle ConstitutionDevant l’ampleur des défis auxquels le pays est aujourd’hui confronté, la première réponse à la crise doit être une réforme des institutions et donc l’adoption d’une nouvelle Constitution, a-t-il affirmé.Cela passe par des Assises nationales qui pourraient avoir lieu dans une période entre avril et juin 2024.La voix de chaque Gabonais compteUne fois les jalons d’institutions fiables posés, M.Ndong Sima propose la résolution de certains problèmes capitaux. Pour ce faire, il a décidé de recueillir l’avis de chaque Gabonais.Le chef du gouvernement de la Transition estime qu’il ne faut pas s‘éterniser dans une situation de transition avec un commandement militaire, d’autant plus que le pays est une société civile, qui appartient à des instances et que le respecter des clauses de ces instances est primordial.Changement de pouvoir au GabonDepuis le 30 août, le Gabon est gouverné par les militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui ont destitué Ali Bongo Ondimba, à la tête du Gabon depuis 2009.Le général Brice Oligui Nguema, choisi par ses pairs pour diriger la transition, a prêté serment le 4 septembre comme Président. Quelques jours plus tard, le Président de la transition gabonaise a nommé comme Premier ministre Raymond Ndong Sima, économiste et virulent opposant au Président déchu.

