https://fr.sputniknews.africa/20240211/apres-labaissement-de-sa-note-par-moodys-tel-aviv-denonce-un-manifeste-politique-1065027270.html

Après l’abaissement de sa note par Moody’s, Tel Aviv dénonce "un manifeste politique"

Après l’abaissement de sa note par Moody’s, Tel Aviv dénonce "un manifeste politique"

L’agence de notation américaine Moody's a dégradé la note de la dette souveraine d'Israël, pour la première fois dans l'histoire du pays. Une décision liée au... 11.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-11T14:39+0100

2024-02-11T14:39+0100

2024-02-11T14:39+0100

international

moody's

israël

conflit israélo-palestinien

gaza

bande de gaza

économie

note de la dette

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101839/45/1018394543_0:88:2177:1313_1920x0_80_0_0_2bde718d42890d21ca7b0d436f5cbeef.jpg

Moody's a abaissé le 10 février au soir la note sur la dette à long terme d'Israël de A1 à A2, avec perspective négative. Le conflit dans la bande de Gaza affaiblit les institutions israéliennes et la solidité budgétaire du pays, estime l'agence de notation.Cette première rétrogradation dans l'histoire de l'État hébreu reste en travers de la gorge de certains.L'opposition s'est également emparée de l'affaire. La décision de Moody's est "une preuve supplémentaire que ce gouvernement ne fonctionne pas correctement et qu’il nuit au public", a écrit sur X (ex-Twitter) l’ex-Premier ministre Yaïr Lapid, aujourd'hui président du parti Yesh Atid et député à la Knesset.Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a lui aussi été forcé de réagir, expliquant que l’abaissement était bien lié au conflit et non à la faiblesse de l'économie israélienne."La note remontera lorsque nous aurons gagné la guerre – et nous la gagnerons", a-t-il déclaré dans un communiqué.

israël

gaza

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, moody's, israël, conflit israélo-palestinien, gaza, bande de gaza, économie, note de la dette