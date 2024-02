https://fr.sputniknews.africa/20240210/un-journaliste-de-sputnik-encercle-dans-un-hopital-a-gaza-1065018035.html

Un journaliste de Sputnik encerclé dans un hôpital à Gaza

Un journaliste de Sputnik encerclé dans un hôpital à Gaza

Un caméraman de Sputnik s'est retrouvé piégé dans un complexe hospitalier ciblé par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il avait déjà risqué sa vie... 10.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-10T19:53+0100

2024-02-10T19:53+0100

2024-02-10T19:54+0100

international

gaza

israël

journalistes

sputnik

conflit israélo-palestinien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/07/1064962100_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_4374547bad5a3bc5abbf69372287b09d.jpg

Mohammed al-Hilu, correspondant de Sputnik à Gaza, et plusieurs autres journalistes se sont retrouvés encerclés par l'armée israélienne dans le complexe hospitalier Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Le journaliste a donné de ses nouvelles pour la dernière fois ce samedi 10 février, vers 01h00 du matin, alors que les forces de Tsahal s'approchaient du site.Le 7 février, les médias palestiniens ont annoncé que l'armée israélienne avait pris pour cible le 4e étage de l’hôpital et ouvert le feu sur des personnes se trouvant dans le bâtiment. Une personne aurait été tuée et plusieurs autres blessées.Un jour plus tôt, Mohammed al-Hilu avait flirté avec les balles israéliennes alors qu'il filmait à l'entrée du complexe Nasser. Son gilet pare-balles avait été touché, sans qu’il ne soit blessé. Le caméraman avait alors indiqué que Tsahal avait imposé une interdiction de circulation dans la zone, ce qui avait coupé la route principale entre le seul hôpital en activité dans la ville et l'école de l'UNRWA, transformée en abri temporaire pour les réfugiés.Sputnik essaie aussi d'entrer en contact avec le médecin-chef de l'hôpital qui avait commenté début février la situation dans la région.La ville de Khan Younès est le théâtre d'âpres combats depuis plusieurs semaines. Le complexe hospitalier Nasser qui abrite des médecins et plus de 400 patients est assiégé par Tsahal depuis deux semaines. Début février, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait affirmé que Tsahal avait démantelé la brigade du Hamas à Khan Younès et allait désormais concentrer ses opérations sur Rafah.

gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, gaza, israël, journalistes, sputnik, conflit israélo-palestinien