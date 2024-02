https://fr.sputniknews.africa/20240210/le-parlement-de-ce-pays-approuve-lentree-a-la-communaute-de-lafrique-de-lest-1065018447.html

Le Parlement de ce pays approuve l'entrée dans la Communauté de l'Afrique de l'Est

Le Parlement de ce pays approuve l'entrée dans la Communauté de l'Afrique de l'Est

La Chambre basse du Parlement somalien a ratifié le traité d'adhésion à la Communauté de l'Afrique de l'Est. La Somalie en devient ainsi le 8e pays membre. 10.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-10T20:33+0100

2024-02-10T20:33+0100

2024-02-10T20:44+0100

somalie

afrique subsaharienne

communauté de l’afrique de l’est (cae)

ratification

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1f/1045158724_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_cd8fa2c19c4502961c6063997cb8de9b.jpg

Le Parlement somalien a approuvé ce samedi 10 février, par 148 voix sur 150, le traité d'adhésion à la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), complétant ainsi la huitième adhésion à la communauté économique régionale, a annoncé le deuxième vice-président de la Chambre du peuple du parlement fédéral de Somalie, Abdullahi Omar Abshir. Un parlementaire a voté contre et un autre s'est abstenu. La ratification de ce traité par le Parlement marque l'achèvement du processus d'adhésion de la Somalie et abrège le délai de six mois fixé pour qu'elle dépose ses instruments de ratification auprès du secrétariat de la CAE, a expliqué Daud Aweis Jam, ministre somalien de l'Information, de la culture et du tourisme.La demande d'adhésion somalienne avait été acceptée en novembre dernier, après un an de délibérations.La Somalie rejoint ainsi le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l'Ouganda.L’entrée de la Somalie dans l'organisation survient un an seulement après celle de la République démocratique du Congo. Fondée en 2000, la CAE a pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010.

somalie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

somalie, afrique subsaharienne, communauté de l’afrique de l’est (cae), ratification, international