Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus par téléphone

Les deux dirigeants ont échangé des messages de vœux à l’occasion du Nouvel An chinois;

Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a dépassé les 200 milliards de dollars, avec un an d'avance sur ce qu'il était prévu, pour atteindre un niveau record de 227,7 milliards de dollars;

Les pays s’intéressent à promouvoir leur coopération dans l'énergie, la finance, les infrastructures et les transports, l'industrie et l'agriculture, les échanges humanitaires et le sport;