Moscou va promouvoir au G20 la remise gratuite de céréales et d'engrais russes aux pays nécessiteux

Les initiatives en ce sens concernent également le soutien des systèmes de repas scolaires à l'égrainer, a indiqué à Sputnik le vice-ministre russe des... 08.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-08T10:31+0100

2024-02-08T10:31+0100

2024-02-08T10:31+0100

La Russie insistera aussi sur des passages équitables aux énergies renouvelables, sans frénésie climatique injustifiée, sans porter préjudice à l'économie et aux consommateurs, avec l'utilisation de gaz naturel et de nucléaire civil, selon lui.Pour la partie russe, le G20 est un forum économique clé, note le diplomate.Au sein du G20, le continent africain est représenté par l’Union africaine et l’Afrique du Sud.

