https://fr.sputniknews.africa/20240208/lexistence-meme-du-donbass-est-une-insulte-au-narratif-occidental-1064979532.html

"L’existence même du Donbass est une insulte au narratif occidental"

"L’existence même du Donbass est une insulte au narratif occidental"

De retour du Donbass, les journalistes internationaux indépendants, Thierry Thodinor et Arnaud Develay, racontent à L’Afrique en marche la situation... 08.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-08T16:24+0100

2024-02-08T16:24+0100

2024-02-08T16:24+0100

afrique en marche

podcasts

russie

ukraine

donbass

occident

journalistes

international

informations

indépendance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/08/1064978713_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_b0ecf182e890576f311cdb2f78747f3b.jpg

«L’existence même du Donbass est une insulte au narratif occidental» De retour du Donbass, les journalistes internationaux indépendants, Thierry Thodinor et Arnaud Develay, racontent à L’Afrique en marche la situation psychologique et sociale des populations frappées de plein fouet par les exactions du régime de Kiev depuis février 2014. Selon eux, les infrastructures sont rétablies avec une priorité aux jeunes.

À leur retour d’une mission d’information dans le Donbass avec une équipe de journalistes internationaux, Thierry Thodinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, livrent un témoignage poignant à Radio Sputnik Afrique sur la situation sécuritaire, économique et sociale dans les territoires libérés de cette région de la nouvelle Russie."L’existence même du Donbass est une insulte au narratif occidental", indique M.Thodnor.Et de poursuivre que "c’est ce que nous avons constaté à titre d’exemple à Severodonetsk, une ville de 100.000 habitants complétement rasée par les forces ukrainiennes, notamment celles d’obédience fasciste et néo-nazie. Il n’en reste actuellement que 40.000 qui commencent à revenir petit à petit dans leur ville où le gouvernement rétablit les infrastructures de base"."Nous avons eu une conférence de presse avec le Président de la République de Lougansk, qui nous a expliqué que tout était fait pour que la vie reprenne économiquement le plus vite possible", ajoute Me Arnaud Develay, rappelant qu’il "ne faut pas faire abstraction des opérations militaires qui continuent dans la région". "Mais fondamentalement, des hôpitaux et des écoles flambant neufs sont recréés avec une priorité donnée aux infrastructures culturelles, centres et théâtres, et sportives à même de prendre en charge la jeunesse, des activités qui reprennent après une décennie d’absence", constate-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

russie

ukraine

donbass

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, russie, ukraine, donbass, occident, journalistes, international, informations, indépendance, otan, fascisme, аудио