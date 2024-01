La frappe ukrainienne sur Donetsk est un "acte terroriste" contre la population russe, selon Moscou

"La partie russe condamne catégoriquement cette attaque perfide contre la population civile. La volonté effrénée de l'Occident d'infliger une "défaite stratégique" à la Russie via les mains des marionnettes ukrainiennes, qu'il est prêt à soutenir sans réfléchir et sans limites, pousse le régime de Kiev à des mesures de plus en plus imprudentes. Ce sont notamment des actes de terrorisme, des violations massives des droits humanitaires internationaux et des crimes de guerre", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.