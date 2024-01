https://fr.sputniknews.africa/20240121/au-moins-25-victimes-dans-une-frappe-ukrainienne-sur-un-marche-de-donetsk-1064721676.html

Au moins 25 victimes dans une frappe ukrainienne sur un marché de Donetsk

Les Ukrainiens ont frappé dimanche matin un quartier très peuplé de la ville, avec un marché et plusieurs magasins. 20 autres personnes ont été blessées, a... 21.01.2024, Sputnik Afrique

L'armée ukrainienne a tiré au moins six obus de 155 mm sur le quartier, selon les autorités locales.Au cours de ces dernières 24 heures, Kiev a 43 fois pilonné la république populaire de Donetsk, avec 161 projectiles. Neuf civils ont été blessés et un autre tué. 44 bâtiments d'habitation et 21 infrastructures ont été endommagés.

