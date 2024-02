https://fr.sputniknews.africa/20240207/les-medecins-russes-ont-evite-a-un-jeune-militaire-algerien-lamputation-dune-jambe--1064963977.html

"C’était un miracle": un militaire algérien échappe à l’amputation grâce aux médecins russes

Le périple d’Abdelkader a commencé il y a quatre ans lorsqu’un accident de route a mis fin à son existence "paisible et agréable".Pire, une infection tenace s’est développée dans la plaie et les médecins ne parvenaient pas à l’arrêter.À la recherche d’un traitement efficaceEntre 2019 et 2023, Abdelkader a été suivi à l’hopital militaire d’Alger et a subi plusieurs opérations. Selon ses propres aveux, il n’a pas été satisfait des résultats du traitement. Il a alors été pris en charge à Bruxelles, mais le plan proposé là-bas n’était pas à la hauteur de ses attentes.Face à ce constat, il a choisi de ne pas rester en Belgique et est retourné dans son pays. Son idée était de solliciter la médecine russe.L’Algérien a pris contact avec le centre et les spécialistes russes lui ont parlé de leur technique et de ses résultats. À la différence de leurs confrères européens et algériens qui préconisaient une greffe, les médecins russes recouraient à l’auto-reconstruction. Elle consiste à utiliser les parties saines de l’os pour restaurer la zone endommagée.Une situation hors du communEn plus d’une fracture multiple, le cas d’Abdelkader était aggravé par la présence d’un foyer d’infection.Il a poursuivi en détaillant la méthode qu’utilisent les spécialistes du centre Ilizarov pour guérir ses patients:Prise en charge dans le centre IlizarovLe 27 mai Abdelkader est arrivé dans la ville de Kourgan, près de la frontière avec le Kazakhstan, et a été admis dans le centre Ilizarov avant d’être opéré. L’effet de ces interventions a été extraordinaire.Vu la complexité du cas d’Abdelkader, le traitement s’est déroulé en plusieurs étapes.Le retour vers la pleine formeNon seulement la menace d’une amputation a été écartée, mais le patient a de plus pu reprendre toutes ses fonctions:Le docteur Bournachov a précisé que tous les fragments de l’os brisé ont été réassemblés et qu’il faut maintenant attendre quelques mois pour qu’ils se ressoudent.Abdelkader devra retourner au centre Ilizarov en avril pour effectuer un contrôle et éventuellement faire retirer l’appareil de la jambe. Abdelkader se dit très "confiant et optimiste".D’autant plus qu’il se réjouit de découvrir que dans l’avenir le même traitement sera disponible dans son pays: "J’ai appris que des médecins algériens sont en formation pour une durée de cinq ans, dans le but de maîtriser la technique et mettre sur pied des services aptes à l’appliquer en Algérie".

