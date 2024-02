https://fr.sputniknews.africa/20240207/la-police-de-ce-pays-africain-est-la-meilleure-dafrique-1064961475.html

La police de ce pays africain est la meilleure d'Afrique

Le Burkina Faso est en tête du classement des polices les plus professionnelles et les plus performantes d'Afrique, selon l'enquete du réseau panafricain...

La majorité des citoyens burkinabè, soit 58%, ont déclaré que leur police se comporte "souvent" ou "toujours" de manière professionnelle et respecte les droits de tous les citoyens.C'est ce que constate le sondage du réseau panafricain Afrobarometr consacré aux Forces de l’ordre. Établi sur un panel de 39 pays africains, il prend en compte l’opinion publique des habitants de ces pays.Voici le top 10 des meilleures polices nationales d'Afriques en terme du professionnalisme et du respect des droits de l’homme: Au Burkina, 77% des répondants ont aussi affirmé qu’il leur a été "facile" d’obtenir l’assistance de la police dont ils avaient besoin, au cours de 2023.

