https://fr.sputniknews.africa/20240207/ce-pays-africain-va-ouvrir-un-centre-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-1064959330.html

Ce pays africain va ouvrir un centre de lutte contre le blanchiment d'argent

Ce pays africain va ouvrir un centre de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Botswana est en train de créer un centre delutte contre les flux financiers illicites à l'université du Botswana, aannoncé lundi une haute responsable... 07.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-07T07:35+0100

2024-02-07T07:35+0100

2024-02-07T07:35+0100

botswana

afrique

lutte

blanchiment d'argent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/10/1064152851_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b53f070cd2a0c6dc6dcf270dc76ae115.jpg

Selon Peggy Serame, ministre des Finances et du Développement économique qui a présenté le projet de budget 2024/2025, le centre aidera le Botswana à se conformer aux normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (AML/CFT/PF).La ministre a indiqué que le centre fournirait la formation requise à toutes les parties prenantes et contribuerait au renforcement des capacités en vue de la prochaine évaluation mutuelle prévue en janvier 2027, qui est un examen effectué par des pairs et utilisé pour évaluer le niveau de conformité des pays à la norme anti-blanchiment d'argent par le Groupe d'action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale chargée d'élaborer des normes pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Aux termes des règles du GAFI, les pays membres doivent identifier, évaluer et bien saisir les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auxquels ils sont confrontés.Placé en octobre 2018 sur la liste grise du GAFI en raison de lacunes dans sa réglementation financière, le Botswana en a été retiré après que des améliorations ont été apportées à sa réglementation sur le blanchiment d'argent en octobre 2021.

botswana

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

botswana, afrique, lutte, blanchiment d'argent