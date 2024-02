https://fr.sputniknews.africa/20240207/au-senegal-le-president-travaille-pour-une-stabilite-selon-le-vice-chef-de-lassemblee-nationale-1064969952.html

"Au Sénégal, le Président travaille pour une stabilité", selon le vice-chef de l'Assemblée nationale

"Au Sénégal, le Président travaille pour une stabilité", selon le vice-chef de l'Assemblée nationale

Macky Sall, qui vient d'annoncer le report de la présidentielle, n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir, a déclaré Abdou Mbow dans un entretien accordé... 07.02.2024, Sputnik Afrique

Évoquant les récentes critiques de Washington, qui a qualifié d'illégitime le report du scrutin, M.Mbow a estimé que les États-Unis "devraient gagner à comprendre ce qui se passe au Sénégal"."Aux États-Unis même, il y a eu des contestations lors de la présidentielle. Et même le candidat présidentiel Donald Trump a été inculpé pour cela", a-t-il rappelé. Selon lui, les USA "reviendront à des meilleurs sentiments" s'ils analysent bien la situation dans son pays. "Je pense qu'ils comprendront que le président Macky Sall ne veut pas s'éterniser au pouvoir, ne veut pas rester au pouvoir", souligne-t-il.Macky Sall a annoncé le 3 février le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février. La décision a entraîné des manifestations et des émeutes dans le pays.L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 5 février à la quasi-unanimité des députés présents (105 voix pour et 1 contre) le projet de loi visant à repousser l'élection au 15 décembre 2024.

