Sénégal: après une bagarre, l'Assemblée nationale adopte la loi pour un report de la présidentielle

L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté lundi soir le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février, au 15... 06.02.2024, Sputnik Afrique

Le projet a été ensuite voté à la quasi-unanimité des députés présents (105 voix pour et 1 contre).Les discussions ont été marquées par une scène de bagarre. Dans un moment de tension croissante, un député de Pastef a asséné un coup au visage de son collègue de Benno avant que d’autres parlementaires n’interviennent pour les séparer. Les députés concernés avaient été évacués manu militari par la gendarmerie, avant le vote, selon les médias. Décision sans précédentCette convocation des députés fait suite à la décision du président de la République, Macky Sall, de reporter la présidentielle. En signe de protestation, des manifestations et des émeutes ont eu lieu ensuite dans le pays.C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Le président Macky Sall a invoqué dans un discours télévisé samedi le conflit qui a éclaté entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale après la validation définitive par la juridiction de vingt candidatures et l'élimination de plusieurs dizaines d'autres.

