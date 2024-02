https://fr.sputniknews.africa/20240205/moscou-et-addis-abeba-vont-beneficier-des-brics-pour-consolider-leurs-relations-1064939151.html

Moscou et Addis-Abeba vont bénéficier des BRICS pour consolider leurs relations

Moscou et Addis-Abeba vont bénéficier des BRICS pour consolider leurs relations

Les BRICS vont devenir une nouvelle plateforme pour le développement des relations entre l'Éthiopie et la Russie, a déclaré l'ambassadeur éthiopien à Moscou.

Il a tenu à souligner que les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays étaient très fortes.Élargissement des BRICSLe groupe a été créé en 2006. Initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, il s'est élargi une première fois en 2011 avec l'adhésion de l'Afrique du Sud.En août 2023, six nouveaux membres, à savoir l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran, ont été invités à rejoindre l'organisation. Mais fin décembre, le nouveau Président argentin Javier Milei a notifié aux dirigeants des BRICS le refus de son pays d'intégrer le groupe.Les autres pays invités sont devenus des membres effectifs des BRICS à partir du 1er janvier 2024.Cette année, la Russie assume la présidence tournante du groupe. Entre le 30 janvier et le 1er février, Moscou a accueilli une première réunion des sherpas et sous-sherpas des BRICS. La tenue du sommet annuel des BRICS est prévue à Kazan en octobre.

