https://fr.sputniknews.africa/20240119/les-pays-voulant-sassocier-aux-brics-forment-une-file-dattente-1064701550.html

Les pays voulant s'associer aux BRICS forment une file d'attente

Les pays voulant s'associer aux BRICS forment une file d'attente

Le Kremlin note que la tendance mondiale grandissante de rejoindre les BRICS est "une source de satisfaction". Depuis le 1er janvier 2024, plusieurs pays ont... 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T19:03+0100

2024-01-19T19:03+0100

2024-01-19T19:03+0100

international

brics

argentine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/16/1063718607_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_bb9331e369947061a9fb1bd5338fca96.jpg

Le récent refus par l’Argentine de rejoindre le groupe à partir du 1er janvier, comme c’était initialement prévu, est regrettable, mais c’est le droit souverain de Buenos Aires que la Russie respecte, a ajouté M.Peskov.Les BRICS sans ArgentineLes BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ainsi que, depuis le 1er janvier, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie.Ces quatre pays, ainsi que l’Argentine ont été officiellement invités à rejoindre le groupe lors du sommet de l'organisation organisé en août à Johannesburg. De plus, 23 États ont récemment exprimé leur souhait de les rejoindre.Mais fin décembre, les médias argentins ont relaté que le nouveau Président de leur pays, Javier Milei, avait notifié aux dirigeants des BRICS le refus de l'Argentine d’intégrer le groupe.Selon Diana Mondino, ministre argentine des Affaires étrangères, le pays a renoncé à l’adhésion aux BRICS puisqu’il a déjà des liens de partenariat avec tous les membres initiaux et presque tous les nouveaux membres de cette organisation.

argentine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, argentine, russie