Le Niger renforce sa coopération militaire avec la Turquie

Le Premier ministre nigérien, accompagné d’une délégation, a visité plusieurs entreprises turques de production d'armes, a annoncé le Conseil national pour la... 05.02.2024, Sputnik Afrique

L’intérêt du chef du gouvernement nigérien s’est notamment porté sur des véhicules blindés et des systèmes de défense électronique. Lors de sa visite de travail, M. Ali Mahaman Lamine Zeine s’est rendu dans: - Les sites de production d'ASELSAN, société turque qui produit des systèmes de communication et de défense électronique. Des échanges ont eu lieu sur des projets en cours entre les deux pays. - L’entreprise turque Nural Makina, engagée dans la production de véhicules blindés tactiques. Un entretien du haut responsable nigérian avec le Président turc a aussi eu lieu lors de cette visite. Ils ont confirmé leur volonté de renforcer le partenariat dans divers domaines et ont abordé des questions régionales et internationales.

