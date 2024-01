https://fr.sputniknews.africa/20240116/premier-ministre-nigerien-a-moscou-nous-souhaitons-developper-une-cooperation-strategique-1064653014.html

Premier ministre nigérien à Moscou: "nous souhaitons développer une coopération stratégique"

Premier ministre nigérien à Moscou: "nous souhaitons développer une coopération stratégique"

Ali Lamine Zeine, qui est arrivé en Russie à la tête d'une délégation gouvernementale nigérienne, a parlé des objectifs de cette visite importante. 16.01.2024, Sputnik Afrique

Le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de son indépendance et entend développer une coopération stratégique avec la Russie, a déclaré ce mardi 16 janvier aux journalistes le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein, en visite à Moscou.Selon lui, les ministres nigériens se sont rendus en Russie, "l'un des pays les plus importants sur la carte du monde", parce que le peuple nigérien l'avait voulu. Une délégation nigérienne conduite par Ali Lamine Zeine et comprenant les ministres de la Défense, du Pétrole, des Sports et du Commerce est arrivée ce 16 janvier à Moscou. En décembre, le Premier ministre avait déclaré à Sputnik que Niamey et Moscou avaient l'intention d'intensifier leur coopération militaire.

