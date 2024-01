https://fr.sputniknews.africa/20240116/moscou-souhaite-developper-des-liens-economiques-avec-le-niger--1064652252.html

Moscou souhaite développer des liens économiques avec le Niger

La Russie considère le Niger comme un pays ami et entend resserrer les liens économiques et les échanges commerciaux avec ce pays. Le vice-Premier ministre... 16.01.2024, Sputnik Afrique

Moscou souhaite développer "des liens commerciaux, économiques et d'investissement" avec le Niger, a déclaré ce mardi 16 janvier le vice-Premier ministre russe Alexeï Overtchouk lors d'une réunion à Moscou avec le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein.Selon lui, les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur énergétique, l'agriculture et d'autres domaines. Une délégation nigérienne conduite par Ali Lamine Zein et comprenant les ministres de la Défense, du Pétrole, des Sports, du Commerce du pays est arrivée ce 16 janvier à Moscou. En décembre dernier, le Premier ministre avait déclaré à Sputnik que Niamey et Moscou avaient l'intention d'intensifier leur coopération militaire.

international, niger, russie, afrique subsaharienne