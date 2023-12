https://fr.sputniknews.africa/20231219/le-niger-et-la-russie-intensifient-leur-cooperation-militaire-selon-le-premier-ministre-nigerien---1064193104.html

Le Niger et la Russie intensifient leur coopération militaire, selon le Premier ministre nigérien

Le Niger et la Russie intensifient leur coopération militaire, selon le Premier ministre nigérien

C’est ce qu’a déclaré dans une interview à Sputnik Ali Mahamane Lamine Zeine concernant la récente visite du vice-ministre russe de la Défense, Iounous-bek... 19.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-19T06:41+0100

2023-12-19T06:41+0100

2023-12-19T06:43+0100

niger

russie

coopération

partenariat

opinion

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/12/1064178530_4:0:1307:733_1920x0_80_0_0_d893aa6c0cbd170a985ac6080dfdce86.jpg

Pour rappel, une délégation russe conduite par M.Evkourov a été reçue à Niamey par le ministre nigérien de la Défense du gouvernement de la Transition, le 3 décembre.Face au terrorisme, Niamey "essaie aussi de diversifier sa coopération et d'obtenir un peu de soutien de tous les pays amis", poursuit-il.Le chef du gouvernement nigérien note que son pays "avait déjà fait l'acquisition d'appareils aériens et d'un certain nombre de matériels qui lui ont permis de venir à bout du banditisme à l'époque qui avait été déclenché", notamment depuis 2007 lorsqu'il était au gouvernement Président Tandja.

niger

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, russie, coopération, partenariat, opinion, afrique subsaharienne