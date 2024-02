https://fr.sputniknews.africa/20240204/le-president-namibien-hage-geingob-est-decede-cette-nuit-a-lage-de-82-ans-1064917694.html

Le Président namibien Hage Geingob est décédé cette nuit à l'âge de 82 ans

Le mois dernier, la présidence avait annoncé qu'un bilan médical de routine avait révélé la présence de "cellules cancéreuses" chez le chef de l'État et... 04.02.2024, Sputnik Afrique

Le Président namibien, Hage Geingob, est décédé tôt dimanche à l'âge de 82 ans à l'hôpital à Windhoek où il était soigné après la découverte de cellules cancéreuses, a annoncé la présidence, dans un message posté sur le réseau social X."C'est avec la plus grande tristesse et regret que je vous informe que notre bien-aimé Docteur Hage G. Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui", est-il indiqué dans une déclaration signée par le nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, qui était jusqu'alors vice-président.M. Geingob était président du pays africain depuis 2015. En 1990, il était devenu le premier Premier ministre du pays, un mandat assuré jusqu'en 2002, et à nouveau de 2012 à 2015.Des élections présidentielles et parlementaires sont prévues en Namibie en novembre prochain.

