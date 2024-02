https://fr.sputniknews.africa/20240204/le-geste-fair-play-de-nene-dorgeles-apres-son-but-contre-la-cote-divoire-1064928988.html

Le geste fair-play de Néné Dorgeles après son but contre la Côte d'Ivoire

Auteur d'un but somptueux contre la Côte d'Ivoire à la Coupe d’Afrique des nations 2023, le Malien naturalisé Néné Dorgeles n'a pas voulu laisser exploser sa... 04.02.2024, Sputnik Afrique

Pas la peine d'en rajouter. Néné Dorgeles, attaquant malien d'origine ivoirienne, n'a pas voulu fêter trop ostensiblement son but contre son pays natal, en quart-de-finale de la CAN 2023 au stade de Bouaké, en Côte d’Ivoire.Après une frappe magistrale qui a nettoyé la lucarne de Yahia Fofana, l'attaquant de Salzbourg a semblé vouloir célébrer… avant de rapidement stopper sa course, par respect pour ses adversaires et pour le public ivoirien.Un geste classe et un but de 25 mètres qui n'ont cependant pas suffi au Mali, battu en prolongation au terme d'un match fou (2-1).La Côte d'Ivoire s'est ainsi ouvert les portes des demi-finales dans une compétition très ouverte, qui a vu les principaux favoris partir au tapis. Elle affrontera la RD Congo pour une place en finale.Bouillante, cette Coupe d'Afrique a aussi vu des débordements de la part de plusieurs journalistes, forçant l'organisation à mettre le holà.

