https://fr.sputniknews.africa/20240202/coupe-dafrique-les-journalistes-rappeles-a-lordre-1064899679.html

Coupe d’Afrique: les journalistes rappelés à l’ordre

Coupe d’Afrique: les journalistes rappelés à l’ordre

Dans le sillage d’une CAN riche en rebondissements en Côte d’Ivoire, la tension est parfois montée entre journalistes. Au point que la Confédération africaine... 02.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-02T19:24+0100

2024-02-02T19:24+0100

2024-02-02T19:24+0100

international

coupe d'afrique des nations can

journalistes

football

bagarre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0e/1064609165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8099c35b434b34f60c956447db3ac009.jpg

La Confédération africaine de football (CAF) a tapé du poing sur la table après divers débordements de la part de professionnels des médias, durant la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire. Les journalistes risquent notamment de perdre leur accréditation en cas de:- célébrations sauvages et abus envers d’autres collègues;- bagarre dans les zones réservées aux médias;- usage de langage vulgaire en zone presse;- recours à des drones.Être des passionnés de football n’empêche pas de respecter les normes professionnelles et les supporters n’ont pas leur place dans la tribune des médias, note l’organisation.Même refrain du côté de l’Association Internationale de la Presse Sportive, qui a rappelé que le "journaliste ne peut pas être un supporter", se scandalisant que les espaces presse puissent se "transformer en ring de boxe".Des journalistes en étaient notamment venus aux mains en pleine conférence de presse avant le match entre la Guinée et le Sénégal (qui s’est terminé sur le score nul de 2-2).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, coupe d'afrique des nations can, journalistes, football, bagarre