"Comme au combat": des commandos russes s'entraînent pour s'emparer de bastions

"Comme au combat": des commandos russes s'entraînent pour s'emparer de bastions

Dirigés par des instructeurs expérimentés, des commandos du groupement Sud russe s’entraînent à prendre d’assaut des abris fortifiés ukrainiens. Une vidéo de ces manœuvres a été partagée ce 4 février par le ministère russe de la Défense.Les instructeurs dispensent des formations tactiques, médicales et de tir. Le programme reconstitue les conditions réelles du front. Les effectifs pratiquent les exercices en binôme et en groupe.Les soldats mènent un "assaut" sur les positions ennemies à l'aide de chars T-72B3 et de véhicules de combat d'infanterie BMP-2. Ils s'entraînent aussi au tir avec des armes légères et apprennent à opérer en milieu urbain ou en plein champ. L'accent est mis sur les opérations visant à refouler l'ennemi des bastions.Les entraînements quotidiens se déroulent dans des conditions aussi proches que possible de celles des combats.

