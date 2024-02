https://fr.sputniknews.africa/20240204/ce-nest-pas-la-fin-washington-annonce-de-nouvelles-frappes-au-moyen-orient-1064930484.html

"Ce n'est pas la fin": Washington annonce de nouvelles frappes au Moyen-Orient

"Ce n'est pas la fin": Washington annonce de nouvelles frappes au Moyen-Orient

Les opérations américaines en Syrie et en Irak ne sont pas terminées, a déclaré le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, après plusieurs frappes... 04.02.2024, Sputnik Afrique

Ces frappes en Syrie et en Irak ont "des effets bénéfiques" car elles dégradent les capacités des groupes ayant attaqué les États-Unis, a déclaré ce dimanche 4 février Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, à la chaîne de télévision NBC.Interrogé sur la capacité des bombardements à atteindre leur cible, le responsable a déclaré que les forces américaines étaient toujours en train d'évaluer le nombre de victimes parmi les milices visées, lesquelles sont soupçonnées par Washington d'entretenir des liens avec Téhéran.Frappes américaines en Syrie et IrakLe 3 février, Washington avait frappé plus de 85 cibles dans les régions frontalières de la Syrie et de l’Irak, répondant à une attaque de drones ayant tué trois personnes sur un avant-poste américain en Jordanie.Une escalade dénoncée par Moscou, qui a accusé le Pentagone de multiplier les foyers de tension au Moyen-Orient.Selon le commandement de l’armée irakienne a déclaré que les attaques de Washington violaient la souveraineté de l’Iran et sapaient les efforts du gouvernement irakien qui œuvre pour stabiliser la situation dans le pays.

