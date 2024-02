Attaques contre les bases US en Syrie et en Irak

Ce 1er février, une nouvelle attaque de drones contre une base US a eu lieu en Syrie. Washington, qui accorde une aide militaire à Israël, est confronté à une recrudescence d’attaques contre ses bases en Irak et en Syrie depuis octobre. Cette infographie de Sputnik rappelle les lieux et les conséquences de celles-ci.