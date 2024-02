https://fr.sputniknews.africa/20240203/les-etats-unis-veulent-plonger-les-puissances-du-moyen-orient-dans-la-guerre--1064913402.html

Les États-Unis veulent "plonger les puissances du Moyen-Orient dans la guerre"

Les États-Unis veulent "plonger les puissances du Moyen-Orient dans la guerre"

Les frappes de bombardiers stratégiques américains contre des cibles en Syrie et en Irak sont symboliques de la politique agressive menée par Washington au... 03.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-03T17:06+0100

2024-02-03T17:06+0100

2024-02-03T17:06+0100

international

syrie

irak

états-unis

maria zakharova

frappe de missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0e/1052597439_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_52172a998b0180ec036d98699fb96058.jpg

Washington bafoue le droit international et sème le chaos dans la région par ses frappes en Syrie et en Irak, a estimé ce 3 février Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, commentant les raids menés par l’aviation américaine en réponse à une attaque de drone contre une base US en Jordanie.Cette stratégie de la tension constitue un grand classique de la politique extérieure des États-Unis, Washington semant la discorde "depuis la Finlande jusqu’au canal de Suez, de la Libye à l’Afghanistan", a ajouté la responsable.Ces manœuvres sont aussi destinées à faire oublier l’échec de l’administration Biden sur la scène internationale, dans un contexte d’élections présidentielles, selon Mme Zakharova.Ce 2 février, les États-Unis ont mené des frappes sur plus de 85 cibles en Irak et en Syrie, soupçonnées d’appartenir à des milices soutenues par l’Iran, selon le Commandement central américain.

syrie

irak

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, syrie, irak, états-unis, maria zakharova, frappe de missile