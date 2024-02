https://fr.sputniknews.africa/20240203/face-au-cholera-lafrique-australe-lance-une-campagne-de-vaccination-1064912147.html

Face au choléra, l’Afrique australe lance une campagne de vaccination

Alors que le choléra fait des ravages dans plusieurs pays africains comme la Zambie, la Communauté de développement d'Afrique australe a décidé de prendre le... 03.02.2024, Sputnik Afrique

Les membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA) vont renforcer le contrôle sanitaire aux frontières et conduire une campagne de vaccination massive pour juguler les risques d’épidémie.Les pays membres de la CDAA comptent aussi entre autres:- renforcer le contrôle sanitaire aux frontières;- mobiliser des vaccins pour les pays à risque;- accélérer la production locale et régionale des vaccins contre le choléra;- mettre en œuvre des actions au titre du programme Eau, Assainissement et Hygiène pour tous (WASH);- intensifier le transfert de technologies et de connaissances.Des épidémies de choléra sont survenues en fin d’année dans plusieurs pays de la CDAA. Plus de 400 personnes sont mortes en Zambie, qui a prévu d’administrer 1,4 million de doses de vaccin fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Le Mozambique a aussi entamé une campagne de vaccination qui devrait concerner 2,2 millions d’habitants.

