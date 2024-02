https://fr.sputniknews.africa/20240203/en-ukraine-certaines-organisations-etrangeres-pourraient-jouer-un-double-jeu-1064906920.html

En Ukraine, certaines organisations humanitaires pourraient jouer un "double jeu"

En Ukraine, certaines organisations humanitaires pourraient jouer un "double jeu"

Alors que Paris a reconnu la mort de deux humanitaires français en Ukraine le 1er février, il faut prendre ces informations avec des pincettes, prévient le... 03.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-03T10:59+0100

2024-02-03T10:59+0100

2024-02-03T11:00+0100

donbass. opération russe

ukraine

france

aide humanitaire

combattant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/09/1059817059_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d67610531691b35ff6522375954dc53d.jpg

"Je ne vois pas pourquoi ils ne se serviraient pas de subterfuges" afin de réaliser des opérations masquées pour des objectifs militaires, avance Nikola Mirkovic en citant l’exemple des Casques blancs."C'est possible […] à partir du moment où des pays membres de l'Otan ont déjà cautionné ça, soutenu ce type d'opérations masquées pour des objectifs militaires", selon lui.S’"il y a forcément des humanitaires très sincères qui apportent juste de quoi manger, de quoi boire, de quoi se réchauffer aux Ukrainiens qui sont extrêmement pauvres", d’un autre côté "il est possible que certaines organisations ou certaines personnes au sein de certaines organisations jouent un double jeu et poursuivent des buts qui ne soient pas que humanitaires".

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, france, aide humanitaire, combattant