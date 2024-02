https://fr.sputniknews.africa/20240202/ce-pays-du-maghreb-peut-creer-un-site-de-traitement-des-dechets-a-technologie-russe--1064899507.html

Ce pays du Maghreb peut créer un site de traitement des déchets à technologie russe

Ce pays du Maghreb peut créer un site de traitement des déchets à technologie russe

Alger et Moscou étudient la mise en place d’un centre de tri et de recyclage de divers déchets, ce sera le premier projet russe visant à exporter des... 02.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-02T18:48+0100

2024-02-02T18:48+0100

2024-02-02T18:48+0100

maghreb

déchets

déchets plastiques

recyclage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/14/1056236907_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_07983685638a47ef7b935bdac50b25e3.jpg

Une installation utilisant les technologies russes de traitement des déchets en plastique, en verre et de matières organiques pourrait être construite en Algérie, a annoncé la société Opérateur écologique de Russie (REO), à l’issue d’entretiens avec l’ambassadeur d’Algérie à Moscou, Boumédiène Guennad.L’usine pourra trier et traiter 500.000 tonnes de déchets par an. S’il est mis en œuvre, ce sera le premier projet russe visant à exporter des technologies de traitement des déchets domestiques.REO entend envoyer une délégation en Algérie en avril prochain.En octobre dernier, REO avait annoncé s’être mise d’accord avec la ville ghanéenne d’Accra sur la réalisation d’un audit de son système de gestion des déchets solides.

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, déchets, déchets plastiques, recyclage